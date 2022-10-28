شكرا لقرائتكم خبر عن 94.80 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 94.80 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.20 دولار للبرميل.

وانخفض الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط إلى أدنى حد عام منذ 1984، مسجلًا 401.7 مليون برميل، وتستند هذه الأرقام للبيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة فى الولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، وأن وزارة الطاقة مستعدة لإمداد السوق بـ15 مليون برميل نفط إضافية، للحد من ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إثر العقوبات ضد روسيا.

وعقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، أكد خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.

وأكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقش الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في 22 فبراير 2011م.

وأكد الوزيران أهمية حث فرق الطرفين على العمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.