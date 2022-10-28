شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-10-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-10-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 71.24 جنيه للشراء، و74.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 69.16 جنيه للشراء، و74.60 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 73.81 جنيه للشراء، و74.30 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى73.81 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى73.81 جنيه للشراء.

74.30 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى71.24 جنيه للشراء.

74.28 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر71.45 جنيه للشراء.

74.44 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib72.22 جنيه للشراء.

74.44 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية69.61 جنيه للشراء.

74.60 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي74.61 جنيه للشراء.

75.09 جنيه للبيع.