بعد قرارات المركزي.. البنوك ترفع الفائدة 2% على قروض الشركات الكبرى

الشارقة - اميمة ياسر - قررت البنوك، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على قروض الشركات الكبرى، بعد قرار البنك المركزي الخميس، برفع استثنائي للفائدة.

وقال مصرفيون لموقع "مصراوي"، إن زيادة سعر الفائدة على قروض الشركات الكبرى يرجع إلى ارتباطها بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي وأي خفض أو رفع على تكلفة الإقراض ينعكس مباشرة عليها حسب العقود المبرمة مع العملاء المقترضين.

والشركات الكبرى هي التي يزيد حجم مبيعاتها عن 200 مليون جنيه، وتحصل على قروض لتمويل توسعات له أو سد التكلفة التشغيلية.

وأصدر البنك المركزي، الخميس، حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.

وارتفع سعر الدولار في البنوك، الخميس، ٢٧ أكتوبر، بأكثر من ٣ جنيهات، متجاوزا حاجز ال 23 جنيهًا لأول مرة في التاريخ.