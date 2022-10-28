الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 28-10-2022 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28-10-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 22.78 جنيه للشراء، و23.16 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.86 جنيه للشراء، و23.26 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 22.88 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى22.88 جنيه للشراء.

 

23.02 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى22.78 جنيه للشراء.

 

23.16 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر22.96 جنيه للشراء.

 

23.21 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية22.86 جنيه للشراء.

 

23.26 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة23.16 جنيه للشراء.

  

23.41 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib22.97 جنيه للشراء.

 

23.22 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى23.16 جنيه للشراء.

 

23.41 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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