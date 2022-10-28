شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 28-10-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28-10-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 22.78 جنيه للشراء، و23.16 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.86 جنيه للشراء، و23.26 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 22.88 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى22.88 جنيه للشراء.

23.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى22.78 جنيه للشراء.

23.16 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر22.96 جنيه للشراء.

23.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية22.86 جنيه للشراء.

23.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة23.16 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة23.16 جنيه للشراء.

23.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib22.97 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib22.97 جنيه للشراء.

23.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى23.16 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى23.16 جنيه للشراء.

23.41 جنيه للبيع.