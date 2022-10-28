على عكس التوقعات.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2022، استقرارأً نسبياً وذلك بعد ارتفاعه بمقدار 4 جنيهات أمس الخميس تزامنًا مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، حيث وصل داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف: 22.85 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع.

ونشر موقع "المال" سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 23 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول-مصر: 23.05 جنيه للشراء، 23.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 22.35 جنيه للشراء، 22.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 23.05 جنيه للشراء، 23.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.