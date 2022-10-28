1200 جنيهًا للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر بعد زيادة الدولار

الشارقة - اميمة ياسر -

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، نحو 1200 جنيه للجرام، بعدما قفز سعر الجرام 62 جنيهًا، خلال التعاملات المسائية أمس الخميس، بسبب زيادة سعر الدولار في مصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس الخميس، بنسبة 16.3%، بعدما أعلن المركزي زيادة أسعار الفائدة 2% في اجتماع استثنائي الخميس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 800 جنيه للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 عند 1029 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1200 جنيه للجرام.

وسعر الذهب عيار 24 عند 1371 جنيهًا للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 9600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1663 دولار للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.