بعد زيادة الدولار.. هل ترتفع أسعار المعسل والسجائر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف اتحاد الصناعات حقيقة رفع أسعار المعسل والسجائر وذلك على خلفية زيادة سعر الدولار والفائدة.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار المعسل والسجائر لن ترتفع وستظل كما هي.

وأوضح إمبابي، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24"، أن السوق المصري سيجني ثمار هذه القرارات في حال توفير السيولة الدولارية الكافية للمستوردين، مؤكدًا أنه في حال عدم توفيرها سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.

وأكد رئيس شعبة الدخان أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار السجائر والمعسل حتى مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه مجدداً؛ لأن السيولة الدولارية ستنعكس على السعر في السوق الموازي ولن تضر الشركات.

وبعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، في اجتماع استثنائي، زاد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بأكتر من 3 جنيه.