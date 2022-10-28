شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: استثمارات سعودية جديدة فى تموين الطائرات بالوقود بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المدير التنفيذى للشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) السعودية محمد على رضا والوفد المرافق له، وتم بحث خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها السوق المصرى وتقديم خدماتها المتخصصة فى تموين الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم فى ظل رغبتها القوية فى ضخ استثمارات فى هذا المجال فى مصر بداية فى مطار القاهرة الدولى ومن ثم باقى المطارات المصرية.

وخلال اللقاء قال "الملا"، إن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة فى مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم تمتد لأكثر من 70 عامًا، مُرحباً برغبة الشركة فى الاستثمار بالسوق المصرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء فى مجال تموين الطائرات أو فى مجالات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات وغيرها.

أضاف وزير البترول، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصر لديها فرص متميزة للتوسع فى مجال تموين الطائرات بالوقود خاصة فى ظل تعافى النشاط السياحى سواء داخل مصر أو خارجها.



وزير البترول مع مسؤولي شركة سعودية

وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركة السعودية حيث تمارس نشاط تموين الطائرات فى أكثر من 40 مطارًا سواء فى المملكة العربية السعودية أو بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تعد المزود الحصرى لوقود الطائرات لشركة أرامكو السعودية، والشريك الاستراتيجى لشركة إكسون موبيل فى السعودية، بالإضافة إلى استعراض خطط الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة وخططها للتوسع فى أنشطتها عالميًا بالتعاون مع شركة مصر للبترول.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذى لشركة أبسكو، أنها تضع مصر على رأس قائمة أولوياتها للتوسع فى أنشطتها بمناطق جديدة حول العالم وأنها تعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصرى خاصة فى مجال تموين الطائرات ، مشيراً إلى الدعم الكبير الذى تحظى به الشركة من الحكومة السعودية للدخول للسوق المصرى.



جانب من الاجتماع

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية والمحاسبة هبة عبد القادر مساعد نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ومن الجانب السعودى الدكتور عزام قارى رئيس شركة أبسكو السعودية لشئون الوقود وعبد الكريم الأغا مدير تنمية الأعمال والاستدامة بالشركة.