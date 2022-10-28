شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجارى النفطى 36 مليون برميل ليصل 2717 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يوليو 2022 بمقدار 36 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2717 مليون برميل، بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 30 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصـل إلى حوالي 1612 مليون برميل. ،وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى،ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يوليـو 2022 بمقدار 151 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.760 مليون برميل/يوم.

وتابعت النشرة، يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022 ليصل إلى 9.049 مليون برميل يوميا.

وذكرت النشرة، فى تطـور أخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 8 حفارات خلال شهر يوليو 2022 ليبلغ 670 حفارة.