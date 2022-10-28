شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ 6.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خـلال شهر يوليو 2022 بنسبة %2.5 لتصل إلى حوالي 6.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %11.7 لتبلغ حوالي 3.7 مليون ب/ي وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى، رتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجـات النفطيـة خــلال شهر يوليو 2022 بنسبة 7.5% لتصل إلى حوالي 2.1 مليون ب/ي، بينما انخفضت صادراتها من المنتجـات النفطية بنسبة 4.2% لتبلغ حوالي 6 مليون ب/ي.

يذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 98.6 مليون برميل/يوم، أي بنسبة تراجـع بلغت 0.8% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بنسبة %1 ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل/يوم، كما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 53.1 مليون برميل/يوم .