شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: قرارات البنك المركزى استجابة سريعة لتوصيات المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن القرارات الصادرة من البنك المركزى جزء منها كان متوقع في توقيته وجزء كان مفاجئ، موضحا أن القرارات جاءت مباشرة بعد المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن القرارات الصادرة اليوم بها تنفيذ للتوصيات التي نتجت من المؤتمر الاقتصادى، حيث إن هناك 3 أو 4 توصيات تم تنفيذهم خلال تلك القرارات، ومن بنيها دراسة مؤشر الجنيه المصرى وإدخال المشتقات المالية والتأكيد على مرونة سعر الصرف والاعتمادات المستندية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن القرارات هي تنفيذ سريع للتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الصدمات الخارجية.