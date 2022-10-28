الاقتصاد

خبير اقتصادى: قرارات البنك المركزى استجابة سريعة لتوصيات المؤتمر الاقتصادى

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القاهرة - سامية سيد - قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن القرارات الصادرة من البنك المركزى جزء منها كان متوقع في توقيته وجزء كان مفاجئ، موضحا أن القرارات جاءت مباشرة بعد المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن القرارات الصادرة اليوم بها تنفيذ للتوصيات التي نتجت من المؤتمر الاقتصادى، حيث إن هناك 3 أو 4 توصيات تم تنفيذهم خلال تلك القرارات، ومن بنيها دراسة مؤشر الجنيه المصرى وإدخال المشتقات المالية والتأكيد على مرونة سعر الصرف والاعتمادات المستندية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن القرارات هي تنفيذ سريع للتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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