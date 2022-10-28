شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 13.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 112.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.4%، وسجل العرب 7.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 20.4 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 448.3 مليار جنيه إلى 479.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135 مليار جنيه إلى 137.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 583.3 مليار جنيه إلى 616.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.