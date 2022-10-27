توقيع مذكرات تفاهم في 6 مجالات

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وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز وتطوير القدرات والمهارات ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاعات، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، وتوفير فرص العمل، وفتح مقرات إقليمية في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. .ويأتي توقيع مذكرات التفاهم استكمالا لجهود وأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين القطاعات من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات، وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6 مذكرات تفاهم في مجالات
- الطاقة
- جودة الحياة
- الصناعات الدفاعية
- النقل
- التقنية
- الحيوية المالية
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