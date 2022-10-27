شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تمويل لتطوير منتجع بحري في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة خليج الدانة للسياحة، للمشاركة في تمويل صندوق عقاري مغلق قيمته 644 مليون ريال.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع بحري فاخر متكامل يتمتع بموقع فريد من نوعه على شاطئ المنطقة الشرقية، ويتضمن فللا سكنية راقية تتميز بإطلالة خلابة، وممشى تنزه واسع، إضافة إلى عدد متنوع من المقاهي والمطاعم المميزة. وسيكون مشغل المشروع؛ شركة (IHG) العالمية، ممثلة بفندق إنتركونتيننتال الرائدة عالميا، ويشتمل المشروع على منتجع، إضافة إلى شقق وفلل فندقية، كما يحوي عدة مرافق مثل ممشى الدانة الذي يحوي مطاعم ومناطق ترفيهية، كما سيتم تطوير جزيرة ديسكفري التي ستضيف بعدا فنيا لاحتوائها على متحف ومعارض فنية مختلفة بالإضافة إلى صالات عرض حرفية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض حاليا، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة خليج الدانة للسياحة، الدكتور بسام بودي.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري «نحرص في صندوق التنمية السياحي على أن نكون الممكن الرئيس للمستثمر، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتوقيعنا اليوم لهذه الاتفاقية مع شركائنا شركة خليج الدانة للسياحة نترجم من خلالها مضي الصندوق لتفعيل الوجهات السياحية بالمملكة، من خلال تعزيز برامج الدعم وتنوع الحلول التمويلية، الأمر الذي سيسهم في نمو الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي».

وأوضح أن الاتفاقية تعد امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعها الصندوق مع كثير من المنشآت الكبرى لدعم التنمية السياحية في الوجهات المستهدفة، والتأسيس لمفاهيم جديدة للسياحة استنادا إلى أعلى المعايير العالمية في بناء المنتجعات الفاخرة، بهدف استقطاب السياح وإثراء تجاربهم في الوجهات السياحية بالمملكة.