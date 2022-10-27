شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج العضوية الحصري وجائزة Algoritmi ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، خلال فعاليات النسخة السادسة للمبادرة، إطلاق برنامج العضوية الحصري الجديد، الذي يمنح المستثمرين العالميين وصناع التغيير فرصة للانضمام إلى المجتمع المتنامي، حيث سيوفر إمكان الوصول إلى منصة المعرفة الخاصة به وجميع الفعاليات، التي تتضمن مجموعة واسعة من التقارير والأبحاث الرائدة من الجامعات والمنظمات العالمية. بدورها، أعلنت رئيسة ركيزة التفكير في مبادرة مستقبل الاستثمار صفية كاكورا عن إطلاق «جائزة Algoritmi» بدعم من ناشر الأبحاث العالمي Springer Nature، بغرض إنشاء جائزة العلوم والتكنولوجيا السنوية للاحتفال بالذكاء الاصطناعي (AI) وأبحاث الروبوتات التي لديها القدرة على إنتاج حلول واقعية لمواجهة التحديات العالمية، مبينة أن الجائزة ستركز على موضوعات مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والطاقة وتغير المناخ، وسيحصل الفائزون فيها على تمويل لتطوير التكنولوجيا الخاصة بهم وتوسيع نطاقها. برنامج العضوية الحصري





ابتداء من 2023 ،لن يكون المؤتمر الرئيس لمبادرة مستقبل الإستثمار متاحا إلى الأعضاء معهد مبادرة مستقبل االستثمار FII.



يوفر إمكانية الوصول الحصري لمنصة المعرفة التي تشمل مجموعة واسعة من التقارير والأبحاث العالمية يتمكن الأعضاء من المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى وموائد مستديرة للمدعوين فقط.



يتمكن الأعضاء من اكتساب رؤى حصرية حول فرص الإستثمار العالمية وأحدث اتجاهات الصناعة يتاح للأعضاء فرص التواصل بين الرؤساء التنفيذيين العالميين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء.



تتاح للأعضاء الفرصة للأستثمار في أحدث التقنيات المستقبلية في المجالات الحيوية مثل الروبوتات والتكنولوجيا الخضراء.



جائزة Algoritmi:



تأتي بدعم من ناشر الأبحاث العالمي Nature Springer



تهتم بأبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي لديها القدرة على إنتاج حلول واقعية تتصدى للتحديات العالمية.



تركز الجائزة على تحد عالمي يواجه المجتمع عبر مواضيع مثل الأمن الغذائي والمائي، الرعاية الصحية، الطاقة، وتغير المناخ.



ستتم دعوة جميع المتقدمين المؤهلين إلى مسابقة مفتوحة، يتم تقييمها من قبل لجنة مستقلة من الخبراء العالميين.



سيحصل الفائزون على تمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنياتهم، مع إمكانية الوصول إلى منصات معهد FII ومشاركة أبحاثهم.



سيتم فتح باب التقديم في يناير 2023 ،وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة األولى في أكتوبر 2023 في الدورة 7 من FII .



سترافق الجائزة ندوة سنوية في اجتماعات FII ،تتضمن خطابا من متحدث رفيع المستوى في مجال الروبوتات. ستجمع الندوة مندوبين من مختلف الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية ذوي الأهتمام المشترك.



كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق برنامج العضوية الحصري وجائزة Algoritmi لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.