الخطوط السعودية تعتزم شراء 100 طائرة كهربائية من شركة ليليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الخطوط السعودية، وشركة ليليوم الألمانية المطورة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، مذكرة تفاهم بهدف تطوير شبكة وجهات لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة، ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم الكشي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ليليوم السيد أليكساندر أسيلي.

توقيع مذكرة التفاهم جاء خلال ثالث أيام النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، وبموجبها تصبح الخطوط السعودية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطط لشراء 100 طائرة من شركة ليليوم، فضلا عن خدمات الدعم المتجددة سنويا.

وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض، مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا، واختصار زمن الرحلات الجوية. ومن خلال شراء قرابة المائة طائرة، تعتزم «السعودية» إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عدد من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسة التي تعمل فيها «السعودية»، وذلك كخدمة خاصة بضيوف درجتي الأولى والأعمال.

وتتمتع الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خيارات لترتيب المقاعد، تتسم بمساحات رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.

وتعتقد ليليوم أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL، الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين.

وستعمل «السعودية» على دعم ليليوم من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي.

وباعتبارها الناقل الوطني للمملكة، تعتز «السعودية» بشبكة وجهاتها الواسعة التي تضم أكثر من 100 وجهة محلية وعالمية، المدعومة بخدماتها الراقية، وتجربة الضيافة الفريدة المعروفة عالميا، وستتشارك خبراتها غير المسبوقة في قطاع الطيران مع شركة ليليوم الأول في سوق الطائرات عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الجوي المحلي.

شراء طائرات كهربائية







المشتري الخطوط السعودية



المصنع شركة ليليوم الألمانية



المستهدف شراء 100 طائرة



النوع مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل



الهدف تطوير شبكة وجهات لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة



مميزات طائرة ليليوم النفاثة: