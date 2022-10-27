شكرا لقرائتكم خبر البريد السعودي تستحوذ على «ناقل إكسبرس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المؤسسة التي تمثل ذراع الخدمات اللوجستية الحديثة للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة، أنها تهدف إلى أن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية واللوجستية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول نحو قيادة السوق خلال تشكيل منظومة عمل تكاملية تقدم قيمة تنافسية عالمية.وأكد رئيس مؤسسة البريد السعودي «سبل» المهندس آنف أبانمي، أن الخطوة أتت انطلاقا من الاستراتيجية الطموحة لدى المؤسسة التي تتوافق مع التحول الوطني وتطور نموذج عمل تترجمه إلى فرص ونقاط قوة ومزايا لتعزز وضع البريد السعودي كمشغل وطني في السوق، وفق برامج رؤية المملكة 2030، مضيفا أن «سبل» ستسهم في تقديم خدمة مميزة للعملاء وتنعكس على تجاربهم، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي.
وأضاف: «تتحد جهودنا لتحقق رسالتنا أن نكون الذراع اللوجستية الحديثة للمملكة، ولدعم رقمنة الحكومة بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء مدعومة بمنظومة ذات تفاعلية عالية وتوجه متقدم، للإسهام في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات التجارة الالكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر البريد السعودي تستحوذ على «ناقل إكسبرس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.