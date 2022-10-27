شكرا لقرائتكم خبر التسجيل الالكتروني بلجان غرفة مكة القطاعية متاح حتى 6 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، رجال وسيدات الأعمال في مكة المكرمة للمشاركة في اللجان القطاعية الـ21، التي أقرها مجلس الإدارة خدمة لقطاع الأعمال والمنتسبين والمجتمع، بعد تيسير الانضمام خلال البوابة الالكترونية، والتي تم تدشينها خصيصا للتسجيل حتى السادس من نوفمبر.

وقال الأمين العام: «يستهدف مجلس الإدارة من اللجان القطاعية تقديم مبادرات للجهات المعنية تسهم خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية»، مشيرا إلى فاعلية دور اللجان في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأكد أهمية مشاركة الكوادر ذات الاختصاص في كل قطاع، إذ تمثل اللجان إحدى ركائز العمل في غرفة مكة المكرمة، وتشكل مرشدا لأداء مؤسسات وشركات القطاع الخاص في التوافق مع رؤية 2030، مبينا أن الغرفة تضع كوادرها المؤهلة في خدمة هذه اللجان وتفعيل مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يساعد في تنمية القطاعات المختلفة بتعزيز دورها، وربط أهدافها بأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب التوجهات التنموية للمملكة.

وحول شروط الترشح إلى اللجان، أشار معتوق إلى أنها تتمثل في أن يكون المرشح صاحب منشأة أو أحد مديريها، وأن يكون من العاملين في المجال نفسه بموجب اشتراكه بالغرفة، وان يكون عمر المتقدم 25 سنة، وأن يتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي، والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة، كما ينبغي عليه تقديم برنامج عمل يتضمن الخطط والأهداف والمشاريع التطويرية للقطاع المعني، كما لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.

وأضاف «من مهام اللجان المساهمة في رفع مستوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة لهم، وتوفير المناخ الملائم لعقد اجتماعات تلك اللجان، وتوجيهها للعمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة، والموضوعية في طرح توصيات للمشاكل التي تواجه القطاعات، فضلا عن تنفيذ التوصيات ورفعها للجهات المعنية، وحصر المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، وإعداد التقارير الإحصائية لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجان».

ولفت الأمين العام للغرفة المكلف، إلى أن أهداف لجان غرفة مكة المكرمة القطاعية تتلخص في دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة، وإبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، إلى جانب عقد اللقاءات بالمسؤولين في الدولة مع رجال الأعمال لمعرفة ما يستجد على الساحة الاقتصادية ومناقشة هموم وتطلعات القطاع الخاص.

وتتمثل اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة في اللجنة العقارية، المقاولين، التجارية واللجنة الصحية والدوائية، ولجنة التغذية والإعاشة، إلى جانب لجنة الفنادق والسياحة، لجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لجنة ريادة الأعمال، ولجنة التعليم الأهلي والتدريب، ولجنة الاستقدام، ثم لجنة المهن الاستشارية، ولجنة المعارض والفعاليات، ولجنة الحج والعمرة، ولجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واللجنة الصناعية، ولجنة الأوقاف، ولجنة مراكز التجميل والصوالين النسائية، ولجنة المصاعد والسلامة، ولجنة الخدمات اللوجستية، ولجنة الإعلام والتسويق، ولجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع.

وحددت غرفة مكة المكرمة أوقات تلقي الاستفسارات يوميا من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء، أو بالاتصال على الرقم 0125343838، وحددت للتقدم لعضوية لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع إرسال البيانات على البريد الالكتروني ([email protected]).