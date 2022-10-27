رئيس سدايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور عبدالله الغامدي استقبل في مقر الهيئة بالرياض وفدا من مجموعة تاليس برئاسة رئيس ومدير عام المجموعة باتريس كين.

وجرى بحث أوجه التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وعبر الوفد عن سعادته بزيارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والاطلاع على أعمالها، منوها لما تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا عالميا يجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق عمل يواكب التطور والنهضة التي تشهدها المملكة.

حضر الاستقبال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وعدد من المسؤولين في (سدايا).