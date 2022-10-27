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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للدولة التي حققت نجاحا ملحوظا في رفع مؤشرات أداء التنمية البريدية، من حيث جودة الخدمة والموثوقية والقدرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمرونة في التغلب على التحديات بما يحقق سرعة وسهولة الوصول للمواطنين.

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