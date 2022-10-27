بعد ارتفاع الدولار.. قفزة كبيرة في أسعار الريـال السعودي والدينار الكويتي

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، الخميس، بقيمة تتراوح بين 85 قرشا و 10.37 جنيها للشراء، بعد إعلان الحكومة عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وما تبعه من قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وأصدر البنك المركزي، الخميس، حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.

وفيما يلي أسعار العملات العربية بعد تحرير صرف الجنيه:

سعر الدينار الكويتي: 71.24 جنيه بزيادة 9.84 جنيها للشراء، 74.28 جنيه، بزيادة 10.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 6.07 جنيه للشراء، و6.10 جنيه، بزيادة 85 قرشا للبيع والشراء.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.21 جنيه للشراء، و6.24 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا.

سعر الدينار البحريني: 59.04 جنيه للشراء، و 60.87 جنيه للبيع، بزيادة 8.54 جنيه.

سعر الريال القطري: 5.85 جنيه بارتفاع 81 قرشا للشراء، و6.36 جنيه بزيادة 89 قرشا للبيع.

سعر الدينار الأردني: 31.78 جنيه، بزيادة 4.43 جنيها للشراء، و27.83 جنيه، بزيادة 4.54 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنوك، الخميس، ٢٧ أكتوبر، بأكثر من ٣ جنيهات، متجاوزا حاجز ال 23 جنيهًا لأول مرة في التاريخ.

وفيما يلي أسعار الدولار في نهاية تعاملات الخميس:

الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء بزيادة 3.18 جنيه، و22.95 جنيه للبيع، بزيادة 3.22 جنيه.

بنك مصر: 22.9 جنيه للشراء بزيادة 3.23 جنيه، و23 جنيهًا للبيع، بزيادة 3.27 جنيه.

بنك الإسكندرية: 22.95 جنيه للشراء بزيادة 3 جنيهات، و23.05 جنيه للبيع، بزيادة 3.3 جنيه.

بنك القاهرة: 22.85 جنيه للشراء بزيادة 3.16 جنيه، و22.95 جنيه للبيع، بزيادة 3.19 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 22.9 جنيه للشراء بزيادة 3.21 جنيه، و23 جنيهًا للبيع، بزيادة 3.25 جنيه.

البنك العربي الأفريقي: 22.85 جنيه للشراء بزيادة 3.18 جنيه، و22.95 جنيه للبيع، بزيادة 3.2 جنيه.

بنك قناة السويس: 23.10 جنيه للشراء بزيادة 3.43 جنيه، و23.20 جنيه للبيع، بزيادة 3.45 قرش.

بنك كريدي أجريكول: 23.05 جنيه للشراء بزيادة 23.05 جنيه، و23.15 جنيه للبيع، بزيادة 3.42 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 23.10 جنيه للشراء بزيادة 3.38 جنيه، و23.20 جنيه للبيع، بزيادة 3.45 جنيه.

بنك البركة: 23.10 جنيه للشراء بزيادة 3.47 جنيه، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة 3.47 جنيه.