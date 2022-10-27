أخبار البورصة اليوم الخميس 27-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.794 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تربح 25.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.794 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.57%، والعرب على 10.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 316.3 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 170.9 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 13400 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليغلق عند مستوى 4530 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 3591 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والسويدي إليكتريك، شراء الأولى 900 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.96%، وشراء الثانية 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.53%، وشراء الثالثة 5 ملايين سهم، وشراء الرابعة مليون سهم تمثل نسبة 0.046% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، العرفة للاستثمارات والاستشارات 500 ألف سهم، 80.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العرفة للاستثمارات والاستشارات 350 ألف سهم، 42.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي 230 ألف سهم، 270 ألف سهم، 134.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 209 ألف سهم، 200 سهم، على التوالي.

العرفة للاستثمارات

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، شراء شركة Aristote International عدد 125.2 مليون سهم بالشركة بسعر 0.217 سنت دولار أمريكي بقيمة إجمالية 27.2 مليون دولار لتصل حصتها إلى 26.61%.

وفي نفس الصدد قالت شركة Aristote International، إنها قررت شراء حصة بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بسبب توجه الدولة نحو دعم الشركات الصناعية، وبالأخص الشركات التي تساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية، مما يتيح فرص الازدهار للقطاع الصناعي، والذي سيعود بالنفع على الشركات العاملة في هذا المجال.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن شركة العرفة للاستشارات والاستثمارات، تمتلك عدد من المصانع التي تعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وخاصة إلى السوق الأمريكية والإسبانية والإنجليزية، ووصل إنتاجها إلى 5 آلاف بدلة يوميًا لعملائها من كبرى بيوت الأزياء العالمية، وحققت مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار وتوفر 10 آلاف فرصة عمل، وهو ما جعلها إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعة، وتشكل فرصة استثمارية جيدة في المجال الصناعي.

وأوضحت الشركة، رؤيتها الاستثمارية، حيث تستهدف الاستمرار في دعم الإدارة الحالية للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتستمر كشركة رائدة في مجال إنتاج الملابس، وتوفير المشورة والدعم لمجلس الإدارة لما للمستثمر من خبرة واستثمارات في شركات عاملة في مجال الملابس والأزياء العالمية، ودعم استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية، كما لا توجد نية لدى المستثمر نحو اقتراح دمج الشركة في أي شركة أخرى.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إن إحدى شركاتها التابعة قد وقعت اتفاقية نهائية لبيع حصة في شركة MNT Investments B.V، تبلغ نسبة 21.7% إلى Chimprop Investment SPV RSC Ltd، وفقًا لذلك يتم البدء في إجراءات بيع جي بي أوتو جزء من مساهمتها غير المباشرة في شركة MNT Investments B.V الهولندية يمثل 7.5% بقيمة إجمالية 60 مليون دولار، ومن المتفق عليه أن يزيد إلى 71.3 مليون دولار في حالة تحقيق شروط محددة لتصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة في شركة MNT Investments B.V بعد تنفيذ صفقة البيع إلى 49.5%.

يذكر أن شركة MNT Investments B.V، تمتلك بشكل غير مباشر حصص مسيطرة في رأسمال شركتي مشروعي للتجارة، وتساهيل للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مساهمات في شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، إيرادات بلغت 5.9 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 60%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 398.6 مليون جنيه، مقارنة مع 229.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 74%.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 289.3 مليون جنيه مقابل 174.1 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 140.8 مليون جنيه، مقارنة مع 74.3 مليون جنيه.

حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إيرادات بلغت 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 43.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 117%، غير أن الشركة واصلت تحقيق خسائر بلغت 9.3 مليون جنيه مقارنة مع 14.6 مليون جنيه بنسبة زيادة 63%.