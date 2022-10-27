شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة مصرفية: قرارات الحكومة تضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن ما تم الإعلان عنه من الحكومة ومحافظ البنك المركزى هي إجراءات أساسية ومهمة، متابعة: اليوم نحن والعالم في فترة استثنائية حدث بها مشكلات اقتصادية كثيرة .

وأضافت الخبيرة المصرفية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن نسبة العملات في العالم كلها أمام الدولار تأثرت، ودخل العالم في أزمة تضخم واحتمالية ركود وهذا أثر على كل اقتصادات العالم وأولها مصر.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تساهم في وضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح ، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بعمل مظلة اجتماعية قوية لدعم محدودى الدخل.