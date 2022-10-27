شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والكويتية بختام تعاملات الأسبوع.. وصعود أبو ظبي بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.76% خاسرًا 89.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11709.5 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت بورصات الإمارات والبحرين.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.76% خاسرًا 89.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11709.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% رابحًا 134.84 نقطة ليغلق عند مستوى 19849.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.48%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.90%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.8%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.61%، فيما ارتفعت قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والأدوية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.83%، 0.39%، 0.3%، على التوالي.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.89%، ثم سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.90%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 3.75%، وتراجع 138 سهمًا على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 8.08%، ثم سهم "الأهلي" بنسبة 6.27%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسرًا 9.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7231.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسرًا 11.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8091.48 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5428.85 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% خاسرًا 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5583.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.4 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8498 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاعي العقار، والبنوك بنسبة 0.1%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.39%.





بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.62% رابحًا 21 نقطة ليغلق عند مستوى 3366.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.3 مليون سهم محققة ما قيمته 279.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6799 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والتأمين بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات، والخدمات بنسبة 1.52%، 1.22%، على التوالي.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.42%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.37%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.06%، ثم سهم شركة شعاع أمانات القابضة بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.3 مليون ورقة بقيمة 106 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.193% رابحًا 220.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10288.97 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.288 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 328.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.8 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.58%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 2.95%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.88%، 0.86%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.24%.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.81%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10.34%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 8.24%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 8.11%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.29%، ثم سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم " مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 333.1 مليون درهم.





بورصة البحرينوزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.23% رابحًا 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 288.1 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 18.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 14.8% مدفوعًا بصعود أسهم بنك السلام، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.15%، 0.83%، 0.42%، على التوالي.