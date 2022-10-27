شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 71.24 جنيه للشراء، و74.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 73.82 جنيه للشراء، و74.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى73.82 جنيه للشراء.

74.19 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى71.24 جنيه للشراء.

74.28 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 71.45 جنيه للشراء. 74.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 72.22 جنيه للشراء. 74.44 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 69.61 جنيه للشراء. 74.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي73.33 جنيه للشراء.

75.09 جنيه للبيع.