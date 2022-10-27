شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 27-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فى البنك الأهلي المصري سعر 6.21 جنيه للشراء، و6.24 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 6.22 جنيه للشراء، و6.25 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى6.22 جنيه للشراء.

6.24 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى6.21 جنيه للشراء.

6.24 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.28 جنيه للشراء.

6.31 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية6.24 جنيه للشراء.

6.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر6.23 جنيه للشراء.

6.26 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى6.25 جنيه للشراء.

6.29 جنيه للبيع.