شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 27-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار .. ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الخميس 27-10-2022 بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 22.85 للشراء، 22.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجارى الدولى 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى22.85 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"22.90 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"22.90 جنيه للشراء. 23 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر22.90 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر22.90 جنيه للشراء.

23 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية22.95 جنيه للشراء.

23.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى23.10 جنيه للشراء.

23.20 جنيه للبيع.