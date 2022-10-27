شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: قرارات البنك المركزى شجاعة وأنهت ارتباك الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سوف يشجع المصريين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر.

وقال المنزلاوى إن السوق سوف يبدأ الاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة، لافتاً إلى أن قرار البنك المركزي بالتحول لسعر الصرف المرن شجاع وجاء في التوقيت المناسب بالتوازى مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أمس بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.