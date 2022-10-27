شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاستثمار العقارى: تحرير سعر الصرف سيحدث رواجا للقطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار تحرير سعر الصرف، يساهم في وضع قيمة حقيقية للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، والتي تساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف المهندس محمد البستانى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن قرار البنك المركزى يعد أحد الحلول الرئيسية لمعالجة كافة الإشكاليات التي يعانى منها الاقتصاد المصرى في الفترة الأخيرة، ويعد الحل الصحيح لمعالجة الاثار السلبية، وأحد الأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم بصورة غيرة مباشرة في إحداث رواج في القطاع العقارى وارتفاع نسبة المبيعات، بسبب لجوء المواطنين على إدخار أموالهم في العقار باعتباره الحصان الرابح والأكثر امانا، فضلا عن زيادة قيمة المدخرات، كما يعد أداة حقيقية لتفعيل ملف تصدير العقار المصرى.