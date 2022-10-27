شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المال جى تى إم تفتتح النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري لمناقشة تحديات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 جلسات نقاشية حول التصدير العقاري وأدوات التمويل وتعويضات المطورين وتنظيم السوق العقاري

تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم افتتاح يوم الاحد 30 أكتوبر 2022 فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السادس، بفندق نايل ريتز كارلتون، وحضور مجموعة من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادى الذي تشهده مصر حالياً عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.

وتشمل الكلمات الافتتاحية، إجراء مقابلة مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تناول مستجدات صدور قانون لتنظيم مهنة السمسار العقارى، بجانب لقاء مع د. إسلام عزام نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض ادوات التمويل غير المصرفية لدعم القطاع العقارى.

كما سيشهد المؤتمر جلسة نقاشية مع عمرو إلهامي المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، يتم من خلالها استعراض استراتيجية عمل الصندوق، وكيفية استفادة شركات التطوير العقاري منها بالدخول فى شراكات أو استغلال الأصول المتاحة.

ومن المخطط أن يضم المؤتمر 4 جلسات نقاشية، الأولى تتعلق باستعراض مستقبل القطاع العقارى فى ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادى بجانب صدور قرار من رئاسة الوزراء، بتطبيق ضوابط قوية لتنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، والتى يترقب المطورون تطبيقها على أرض الواقع، لإصدار حكم نهائي حولها، وتضم قائمة المتحدثين فى الجلسة كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس شريف حمودة رئيس شركة جى فى للتنمية العمرانية، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير.

وستناقش الجلسة الثانية ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، وستضم قائمة المتحدثين بها كل من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred، والمهندس جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير، والمهندس أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.

وتتناول الجلسة الثالثة ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، وذلك بعد سنوات من تبنى الحكومة لهذا الملف الحيوي لانعاش المبيعات العقارية وخلق مصدر جديد للعملات الأجنبية، ويحضر الجلسة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة، والمهندس علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب للتطوير العقارى، وباسم كليلة رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، وباسم الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة اتقان للاستشارات العقارية.

وتدور الجلسة الرابعة حول تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجه فى هذا الملف، لتعزيز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات، وتشمل قائمة المتحدثين د. مازن حسن رئيس شركة التعمير للتوريق، وايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وأحمد إمام الرئيس التنفيذى لشركة املاك للتمويل العقارى، وأحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، والمهندس أحمد الشناوي رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري.

كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولي وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعي القرار، وهي دومًا الرسالة التى تستهدفها جريدة المال من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.