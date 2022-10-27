شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.97 جنيه للشراء، و6.01 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 6 جنيه للشراء، و6.05 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.97 جنيه للشراء.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

6.01 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية6.02 جنيه للشراء.

6.06 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib6 جنيه للشراء.

6.05 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.90 جنيه للشراء.

5.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس6 جنيه للشراء.

6.05 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.04 جنيه للشراء.

6.06 جنيه للبيع.