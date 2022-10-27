شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: اتفاقية ضريبية لتحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس ادارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وإنهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم ادراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح ( المصنعية فقط ) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة , كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناءا علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

وأشار إلي أن الشعبة لا تدخر مجهودا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل علي تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الانتاج و التجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل علي خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.

وأضاف ميلاد انه في اطار رقمنة الاعمال ومواكبة التغيرات السريعة والتطور المستمر للأسواق المحلية والعالمية قامت الشعبة باطلاق موقع رسمي بعنوان www.egajtd.com وصفحة رسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لعرض كافة المتغيرات من مصادر موثوق بها في الأسواق لحماية المستهلك ممن ليس لهم علم بمتغيرات الاسواق .