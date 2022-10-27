شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الغاز الطبيعى بقرية بخانس فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز إلى القرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وانتهت الشركة من تنفيذ شبكة الضغط البينى بالقرية بطول 1080 متراً، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقية، ومنظم الغاز وتنفيذ شبكة الضغط المنخفض بأطوال 10 آلاف متر شاملة فرعات المنازل، وأنها جاهزة للإسراع بتنفيذ تعاقدات المواطنين فى قرية بخانس لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، وذلك انطلاقاً من استفادة القرية وقرى حياة كريمة من المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس الشركة أنه من المخطط أن تقوم مودرن جاس بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1200 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك تصبح القرى المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية بمحافظة قنا 14 قرية، تأتى جميعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.