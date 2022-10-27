شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة المحمول محليا يوفر أكثر من مليار دولار واردات سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جهود تعميق التصنيع المحلي تأخذ منعطفا جديدا في مجالات عدة، تتزامن مع بدء عجلة الإنتاج حيز التنفيذ في قطاع الهواتف المحمولة على سبيل المثال، وهو أحد القطاعات التكنولوجية التي تشكل حيزا كبيرا من استهلاك المصريين.

ويفتح إنتاج الهواتف المحمولة في مصر الباب لتوطين تكنولوجيا المعلومات في مصر وتلبية احتياجات السوق المصرية محليا بدلا من الاعتماد على الخارج، وأيضا توفر موارد دولارية سنوية بمليارات الدولارات وفقا لما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تقدر إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة فقط نحو 3 مليارات و373 مليون دولار في العامين الماضيين "2020-2021".

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة سجلت مليار و619 مليون دولار في الفترة من "يناير-ديسمبر" عام 2021، بينما كانت نحو مليار و754 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2020، بتراجع 134 مليون دولار ونسبة بلغت 7.7%.

وسجلت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة في الشهور السبع الأولى من عام 2020 الجاري نحو 107 مليون و840 ألف جنيه "6 ملايين و187 ألف دولار" في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، وكانت الهند في صدارة الدول المصدرة للهواتف لمصر في هذه الفترة، بقيمة بلغت 54 مليون و240 ألف جنيه، يليها الصين بـ11 مليون و204 ألف دولار، ثم اسبانيا بقيمة 41 مليون و878 ألف جنيه، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 444 ألف جنيه.