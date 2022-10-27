شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: استيراد سيارات معفاة من الرسوم يساهم فى ظهور ماركات أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن هناك 3 تأثيرات إيجابية لمشروع قانون استيراد السيارات معفاة من الرسوم للمصريين بالخارج، لعل أهمها توفير سيولة دولارية قد تصل لـ 4 مليار دولار وفق بعض التقديرات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"أن التأثير الإيجابي الثاني للسماح باستيراد السيارات هو عودة الظهور لماركات سيارات أوروبية جديدة في الأسواق، خاصة أن الاتجاه سيكون للسيارات الأوروبية وذلك للاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن الرسوم على السيارات الأوربية ستكون ضريبة جدول وتنمية وقيمة مضافة، وسيتم اعفاءها من ضريبة الوارد.

وأشار "هلالي" إلى أن العوائد من السماح بالاستيراد توفير موارد دولارية قد تصل إلى 4 مليار دولار، في ظل وجود المصريين في أغلب دول العالم، وأن هناك ترحيب كبير من أوساط المصريين بالخارج بهذا الاتجاه، كما يساهم القرار في الحد من استمرار صعود أسعار السيارات.

ويجرى الانتهاء من مشروع قانون يسمح لكل مقيم من المصريين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول"، بحسب مشروع القانون .





شروط السيارة المسموح باستيرادها ومن له حق الاستيراد

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.





كيف تستورد سيارة معفاة؟

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.