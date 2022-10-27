شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين «هدف» و«لوسد» لتدريب وتوظيف 1000 شاب وشابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون مع شركة لوسد المحدودة، المتخصصة في الهندسة والتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، تهدف لتنمية رأس المال البشري الوطني في صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح هدف في بيان أن من أبرز ما جاء في الإطار التعاوني، دعم التدريب والتأهيل لـ1000 مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية في الشركة وتدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لالتحاقهم في العمل فور انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ودعما لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.

ووقع مذكرة التعاون المدير العام للصندوق تركي الجعويني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان.

ويتضمن التعاون بين الجهتين تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق، ويشمل ذلك عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسد)، إضافة إلى دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة، وتعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية و الخبرات ذات الصلة لدى الكوادر الوطنية.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الأعمال والمستهدفات وقياس الأثر من حين لآخر.

أبرز ما جاء في المذكرة

