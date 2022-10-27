تفاهم بين «هدف» و«لوسد» لتدريب وتوظيف 1000 شاب وشابة

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وأوضح هدف في بيان أن من أبرز ما جاء في الإطار التعاوني، دعم التدريب والتأهيل لـ1000 مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية في الشركة وتدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لالتحاقهم في العمل فور انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ودعما لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.ووقع مذكرة التعاون المدير العام للصندوق تركي الجعويني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان.
ويتضمن التعاون بين الجهتين تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق، ويشمل ذلك عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسد)، إضافة إلى دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة، وتعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية و الخبرات ذات الصلة لدى الكوادر الوطنية.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الأعمال والمستهدفات وقياس الأثر من حين لآخر.
أبرز ما جاء في المذكرة
- دعم تدريب 1000 مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية
- تدريبهم في الولايات المتحدة تمهيدا لالتحاقهم بالعمل في المصنع بالمدينة الاقتصادية
- تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق
- عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسد)
- دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة
- تعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية
- تشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال والمستهدفات وقياس الأثر
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