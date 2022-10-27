هيئة الأزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم لقاء مفتوحا اليوم، تحت عنوان «التنظيم والترخيص»، مع شركات الأزياء والتجزئة المهتمة بالقطاع والمصنعين والموردين والمهتمين بالقطاع. ويهدف اللقاء الذي سيعقد افتراضيا إلى تحسين اللوائح التنظيمية ذات الصلة بالأزياء في المملكة، والاطلاع على آراء وتطلعات شركات الأزياء وشركات التجزئة والمصممين. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء، لتعزيز التواصل معهم ومعرفة وجهات نظرهم المختلفة تجاه التحديات والمحفزات التي يمتلكها القطاع. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء، لتعزيز التواصل معهم ومعرفة وجهات نظرهم المختلفة تجاه التحديات والمحفزات التي يمتلكها القطاع.

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