الغذاء والدواء تبحث التعاون مع أمازون

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وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات وبحث الفرص وأوجه التعاون بين الجهتين، في المجالات التي تشرف عليها الهيئة، كما استعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.وضم وفد شركة أمازون المديرة الإقليم العام للسياسات العامة زينة القيسي، ورئيس السياسة العامة في المملكة العربية السعودية الدكتور حاتم سمان، ورئيس سوق أمازون في المملكة العربية السعودية كريم غندور، إلى جانب المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدو شلالا.
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