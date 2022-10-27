شكرا لقرائتكم خبر الغذاء والدواء تبحث التعاون مع أمازون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أمس، نائب الرئيس الإقليمي لشركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم رونالدو مشحور، وفريق عمل الشركة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر 2022.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات وبحث الفرص وأوجه التعاون بين الجهتين، في المجالات التي تشرف عليها الهيئة، كما استعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.

وضم وفد شركة أمازون المديرة الإقليم العام للسياسات العامة زينة القيسي، ورئيس السياسة العامة في المملكة العربية السعودية الدكتور حاتم سمان، ورئيس سوق أمازون في المملكة العربية السعودية كريم غندور، إلى جانب المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدو شلالا.