شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السيارات: يجب استغلال مؤتمر المناخ وأزمة الطاقة بأوروبا لجذب استثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إن أوروبا تعاني من أزمة كبيرة في الطاقة، وبالتالي سيؤثر ذلك على الصناعة بشكل عام، وصناعة السيارات بشكل خاص، وسوف تقل الأعداد المنتجة من قبل هذه المصانع، لذا فإن توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين الصناعة الكهربائية من أهم القرارات التابعة لتطبيق خطة الدولة 2030 .

ولابد من تضافر الجهات المعنية والقطاع الخاص لوضع استراتيجية واضحة طويلة الأمد حتي يتسني لنا استقطاب شركات واستثمارات أجنبية تنهض بهذا القطاع الهام والذي يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري.

وأوضح سعد أيضا أن وجود استراتيجة بها حوافز أكثر سيجذب الأنظار لمصر لكل الشركات العالمية وخاصة الأوروبية وليس هذا فقط، وإنما سيجعل هؤلاء المستثمرين في الاعتماد على مصر لتكون قاعدة تصديرية للشرق الأوسط .

نحن الآن في منتصف الطريق عالجنا كل مشاكلنا وتضافرت جميع الجهات المعنية بهذ الملف واستطاعنا استغلال حدث كبير من مؤتمر المناخ الـ cop27 وقبل تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سوف يساعد ذلك في أن تنقل مصر من مكانة إلي مكانة أخري أفضل بكثير.