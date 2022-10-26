«مسار» تطلق حزمة مشاريع فندقية عالمية بقيمة ملياري دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار»، اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب ملياري دولار على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة، بحضور رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد.

وأثمرت جهود وجهة «مسار» وجهة الـ 100 مليار ريال، والشريك الاستراتيجي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في مكة المكرمة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية «كمبينسكي» والسلسلة العالمية «تاج» للمرة الأولى في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم، إضافة إلى البرج السكني لكمبينسكي، إذ تحتل هذه المجموعة الفندقية موقعا فريدا بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة نحو 500 م فقط عن الحرم المكي، وتحوي مجمعا تجاريا بمساحة تزيد على 43 ألف م2، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.

يذكر أن وجهة «مسار»، وقعت في يوليو الماضي عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وجاء ذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، الصحة، الاستدامة.

الاتفاقية

