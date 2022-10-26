stc تضخ 300 مليون دولار في STV لتسريع نمو الشركات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مجموعة stc عن ضخ استثمار بقيمة 300 مليون دولار إضافية في شركة الاستثمار التكنولوجي STV، لتسريع نمو الشركات الرقمية في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجموعة، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة، أنها خصصت مبلغا إضافيا بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار لـ STV، أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد: «يؤكد هذا الاستثمار الإضافي رؤية stc المستقبلية، ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة وخارجها، كما يعكس توجهنا في ضخ المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تطلعاتنا لتطوير التقنيات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف الوتيد، «حققت استثماراتنا في STV منذ إطلاقه عوائد استثمارية كبيرة، كانت المحفز الأبرز لمضاعفة مشاركتنا اليوم، إضافة إلى أننا نسعى خلال استراتيجيتنا الشاملة إلى تقديم الدعم والتحفيز للشركات الرقمية الرائدة، بهدف النمو وتوسيع نطاق استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية الحديثة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـSTV عبدالرحمن طرابزوني «فخورون بتأكيد stc على ثقتها خلال مضاعفة مشاركتها، والذي يعد علامة فارقة أخرى في رحلة الصندوق لبناء منصة للاستثمار التكنولوجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نعتقد أن المنطقة قد وصلت إلى نقطة تحول تصاعدية، وظهرت كواحدة من أكثر المناطق جاذبية على مستوى العالم لاستثمارات المشاريع».

ومنذ إطلاقها 2018، استثمرت STV في مجموعة من شركات التكنولوجيا بعدد من القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساس على الفرص المتاحة مع وجود فجوة بين العرض والطلب الرقمي في الصناعات الكبيرة تقليديا، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية والتقنيات المالية، وذلك لمضاعفة هذه الفرص ودعم شركاتها الناشئة الحالية، كما وسعت STV فريقها إلى أكثر من 20 شخصية احترافية متنوعة الخلفيات، بما في ذلك التكنولوجيا والاستثمارات والعمليات.

وسيسهم هذا الدعم الإضافي لـSTV في ترسيخ مكانته بصفته المستثمر الأكثر نشاطا في المنطقة، حيث قاد الصندوق نحو 60 % من فرص رأس المال الاستثماري في المملكة، وخلقت محفظته الآلاف من الوظائف المباشرة ونحو 3 ملايين وظيفة غير مباشرة، إضافة إلى أنه أصبح من الفاعلين في القطاع، للتوسع الذي حققه في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي.