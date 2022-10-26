المملكة رائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر والطاقة التقدمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» البروفيسور توني تشان، أن المملكة تمر بتحول مذهل، وستصبح رائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر والطاقة التقدمية، مشيرا إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقدم أبحاثا ذات مسـتوى عالمي للمساعدة في تمكين هذا التحول، حيث إن كاوست حافـز للابتكار وتطوير ريادة الأعمال والتأثير.

وقال خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار «إننا نوفر اسـتخدام المرافق ذات المسـتوى العالمي، وبروتوكـول الإنترنت والتقنيات المتطورة، والاسـتثمار في شـركات التكنولوجيا العميقة الناشـئة، وتسريعها، والتواصل مـع ألمـع العقول في العالـم، والوصول إلى مركز الابتكار الرائد في المملكـة العربيـة السـعودية».

وأضاف تشان «مهمتنا هي تطبيق البحث. ومن خلال تعاوننـا مع القطاع الصناعي، والوكالات الحكومة، المختلفة، والشـركات الناشـئة، نحن نسـهم في تنمية نظام بيئي تقني عميق في المملكة العربية السـعودية ونسـعى للمساهمة في توفير مسـتقبل مستدام للجميع».

وأوضح رئيس كاوست أنه تماشـيا مـع أهداف المملكـة لتطوير البحوث والابتكار إلى جانب أهداف رؤية 2030، تقدم جامعة الملك عبدالله الحلول التقنية التي تجذب الاسـتثمار من جميع أنحاء العالم، وتعد كاوسـت حاضنة مهمة للشـركات الناشـئة، حيث توفر مرافـق البحـث والتطوير، والتمويل، ودعـم ريادة الأعمال لنقل أبحاثنا إلى السوق بطرق مبتكرة.

واختتم تشان «فخورون بصفة خاصة بهذه المشـاريع المتعلقة بالاسـتدامة والتي تهـدف إلـى التعامل مع أكبر التحديات فـي المملكة والعالم، والفرص في مجـالات مثل الصحة الذكية، والـذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والحفاظ علـى الحياة البحرية، وتغير المناخ».

وشارك البروفيسور ماني ساراثي الأستاذ المشارك في مركز أبحاث الاحتراق النظيف في محاضرة دعمتها جامعة كاوست بعنوان «اقتصاد الهيدروجين: حل أم وهم؟» أكد فيها ساراثي أن المملكة ستصبح رائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر من خلال تنفيذ سياسة الطاقة التقدمية، والاستثمارات الضخمة.

وأفاد البروفيسور كووي هوانغ، أستاذ الكيمياء في كاوست، في محاضرة حول «حمض الفورميك كحامل للطاقة للاقتصاد منخفض الكربون» أن كاوست رائدة في تطوير هذا الحمض باعتباره ناقلا خالصا للهيدروجين لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.

وتقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر جناحها الخاص في مبادرة مستقبل الاستثمار، بعضا من أكثر الابتكارات والشـركات الناشئة النوعية التي تركز على الاسـتدامة بعد تطويرهـا من باحثين في جامعة «كاوست».

ويأتي حضور كاوست في هذا المنتدى الدولي الضخم في عنوان «شركاء المعرفة»، ضمن التزام جامعة الملك عبدالله ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار على حد سواء بتطوير البحث العلمي وجعل المعرفة في متناول الجميع.