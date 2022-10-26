شكرا لقرائتكم خبر القصبي يلتقي 12 مسؤولا على ضوء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي برئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ووزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيله سكيناري، ووزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس، ووزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، على ضوء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها السادسة التي تنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر 2022.

وبحث خلال اللقاءات بمشاركة نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، سبل تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

كما التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، برئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان، ورئيس مجموعة ستاندرد شارترد بيل وينتر، ونائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط ورونالدو مشحور، والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بأفريقيا والشرق الأوسط يوجين ويليمسن؛ لمناقشة تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات والصناعات واستثمار الفرص الواعدة في رؤية 2030.

وشملت لقاءات القصبي مجالات تطوير الأعمال والتجارة الالكترونية والتكنولوجيا مع كل من: رئيس شركة كوني انتي هيرلين، ورئيس شركة انترتينمنت ميديا فينشر سانفورد كليمان، ورئيس شركة ستاندرد اندستريال ودافيد ميلستون، ورئيس القسم الدولي بشركة BNY هاني قبلاوي.

لقاءات مع 12 مسؤولا:

