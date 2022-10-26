القصبي يلتقي 12 مسؤولا على ضوء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار

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وبحث خلال اللقاءات بمشاركة نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، سبل تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.كما التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، برئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان، ورئيس مجموعة ستاندرد شارترد بيل وينتر، ونائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط ورونالدو مشحور، والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بأفريقيا والشرق الأوسط يوجين ويليمسن؛ لمناقشة تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات والصناعات واستثمار الفرص الواعدة في رؤية 2030.
وشملت لقاءات القصبي مجالات تطوير الأعمال والتجارة الالكترونية والتكنولوجيا مع كل من: رئيس شركة كوني انتي هيرلين، ورئيس شركة انترتينمنت ميديا فينشر سانفورد كليمان، ورئيس شركة ستاندرد اندستريال ودافيد ميلستون، ورئيس القسم الدولي بشركة BNY هاني قبلاوي.
لقاءات مع 12 مسؤولا:
- رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر
- وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيله سكيناري
- وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس
- وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي
- رئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان
- رئيس مجموعة ستاندرد شارترد بيل وينتر
- نائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط رونالدو مشحور
- الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو بأفريقيا والشرق الأوسط يوجين ويليمسن
- رئيس شركة كوني انتي هيرلين
- رئيس شركة انترتينمنت ميديا فينشر سانفورد كليمان
- رئيس شركة ستاندرد اندستريال ودافيد ميلستون
- رئيس القسم الدولي بشركة BNY هاني قبلاوي
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