أرامكو تطلق صندوقا للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أرامكو السعودية صندوقا للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية، الذي يمكن أن يدعم تحولا مستقرا وشاملا للطاقة.

وكشفت الشركة عن هذا الصندوق الذي يعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم، خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار(FII).

ويعد الصندوق الذي تديره شركة أرامكو فينتشرز، ذراع أرامكو السعودية لرأس المال الجريء، امتدادا لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في 2050، إضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

مبدئيا ستشمل مجالات تركيز هذا الصندوق: احتجاز الكربون وتخزينه، حلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التقدم في كفاءة الطاقة، الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، حلول الاستدامة الرقمية، الهيدروجين، الأمونيا قليلة الكربون والوقود الاصطناعي. وسيستهدف الصندوق الاستثمارات على مستوى العالم.

وتطمح أرامكو السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.

وتعمل الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بهدف إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويا بحلول 2030، مع إمكانية خفض الانبعاثات بشكل كبير في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

المناخ أولوية كبرى

«يمثل إطالق صندوق الاإستدامة الخاص بأرامكو السعودية ومشاركتنا في سوق الكربون الطوعي إضافات متميزة في توجهنا نحو الحياد الصفري.

نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد.

من خلال الصندوق نخطط للإستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل االنبعاثات الناتجة عن غازات االحتباس الحراري.

في الوقت نفسه من خالل المساعدة في إنشاء سوق طوعي للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الإستثمار في تلك التقنيات لجعلها مجدية اقتصاديا ».

حلول طويلة الأجل

«يعد التغير المناخي قضية بالغة الأهمية ، ولذلك فإن إطار الإستدامة متكامل مع استراتيجية أرامكو السعودية وقراراتها الإستثمارية .

وتسخر الشركة الابتكار والتعاون في سعيها لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية.

ومن خالل تعزيز إستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسة، تهدف أرامكو السعودية إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل» .