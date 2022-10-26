ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة 5 شركات استثمارية إقليمية

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وبقيادة ولي العهد رئيس مجلس الإدارة، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل.وتم الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم.
وستستثمر الشركات في قطاعات استراتيجية عدة، منها على سبيل المثال البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الأغذية والزراعة، التصنيع، الاتصالات والتقنية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وسيعمل تأسيس الشركات الـ5 الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لكثير من الفرص الاستثمارية بالمنطقة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الـ6.
ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتحظى مصر بجاذبية في جميع فئات الأصول والقطاعات، وهي تتمتع بالأخص بإمكانات قوية في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية الزراعية وقطاع التجزئة والخدمات المالية وكذلك استثمارات الصناديق والبنية التحتية.
وهناك فرص استثمارية كثيرة في البحرين، تعتمد بشكل كبير على التوجه للخصخصة، ورغبة الشركات السعودية في الاستثمار، إضافة إلى كثير من مشاريع البنية التحتية الرئيسة.
ويمتلك الأردن فرصا استثمارية جذابة في مجالات الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية والبنوك والاتصالات والتعدين والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة في السكك الحديدية والطرق والمرافق.
ويجري تقييم فرص استثمارية عدة مع العراق في الأغذية الزراعية والتعدين وتطوير الشركات المحلية والعقارات والطاقة المتجددة.
ويوجد كثير من فرص الاستثمار في السودان، خاصة في تطوير القطاع الخاص السوداني، وهناك فرص كبيرة للعمل مع شركات الصندوق والشركات السعودية في قطاعات مثل التعدين والزراعة والبنوك والمدفوعات واحتياجات البنية التحتية، مثل (الموانئ والطاقة والنقل).
لماذا أسس صندوق الإستثمارات شركاته في الدول الـ6؟
- مصر تحظى بجاذبية في جميع فئات الأصول والقطاعات تتمتع بإمكانات قوية في مجالات عدة منها: الرعاية الصحية والأدوية والأغذية الزراعية
- البحرين لديها فرص استثمارية هائلة، وتعتمد على التوجه للخصخصة تعمل على كثير من المشاريع الضخمة للبنية التحتية
- الأردن لديه مقومات جاذبة للإستثمار في الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية يعمل على مشاريع كبيرة في البنية التحتية
- العراق يحظى بفرص في الأغذية الزراعية والتعدين يعمل على تطوير الشركات المحلية والعقارات والطاقة المتجددة
- عمان تتميز بموقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة تحظى مشروعاتها التنموية باستدامة مالية تعمل على جذب الإستثمارات وتعزيز الصادرات
- السودان يعمل على تطوير القطاع الخاص لديه فرص كبيرة في قطاعات التعدين والزراعة واحتياجات البنية التحتية
10 أهداف للشركات الـ6
- الإستثمار في قطاعات رئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد من أقوى الأسواق الناشئة بالعالم
- تطوير الفرص الإستثمارية بالتعاون مع المنظومة الإستثمارية بمختلف القطاعات في أسواق الدول الـ6
- دعم استراتيجية الصندوق للبحث عن الفرص الإستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- ضخ استثمارات تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الدول الـ6
- إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة تضيف للإقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق
- التركيز على قطاعات محددة منها: البنية التحتية، التطوير العقاري، التعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الأغذية والزراعة، التصنيع، والإتصالات والتقنية
- الإسهام في نمو وازدهار القطاعات الرئيسة في الأسواق والمنطقة
- التعاون مع الرواد من الشركاء في كل سوق؛ لتعزيز الشراكات والفرص الإستثمارية
- تنمية وتعزيز الشراكات لمحفظة الصندوق، والقطاع الخاص السعودي، وتطوير كثير من الفرص الإستثمارية في الأسواق والمنطقة
- بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، تسهم في تحقيق عائدات مستدامة؛ لتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل الإقتصاد المحلي
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