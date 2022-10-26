تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني خلال مزاد مبادرة السوق الطوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق الاستثمارات العامة، خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض، عن نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وشهد المزاد مشاركة 15 شركة وطنية وإقليمية رائدة في المنطقة، وسلم نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، شهادات للمشاركين في المزاد.

واشترت كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد.

وشملت قائمة المشاركين الآخرين البنك الأهلي السعودي، الخطوط السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إينووا التابعة لنيوم، بنك الخليج الدولي، شركة أسمنت ينبع، شركة أكوا باور، شركة رياضة المحركات السعودية، شركة مجموعة الزامل القابضة، عبداللطيف جميل والشركة السعودية للجولف.

وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير «كورسيا» المسجلة في برنامج «فيرا» التي تسهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060.

ويقدم صندوق الاستثمارات العامة دورا أساسيا في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغير المناخ باعتباره محركا للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمرارا لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

15 شركة شاركت في المزاد:

