التأمينات تعلن موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه على المعاشات

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف زيادة الـ 300 جنيه الاستثنائيى على المعاشات، اعتبارا من أول نوفمبر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم الانتهاء من إعداد معاشات شهر 11، وسيتم إضافة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 300 جنيه على معاش الشهر الجاري، بتكلفة 31 مليار جنيه.

وتابع أن هذا القرار يستفيد منه 10 ملايين أسرة ، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم حدوث زيادة في المعاشات خلال نفس العام، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة ومستمرين معاه؛ وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة الـ 300 جنيه تُمثل زيادة بمقدار 30%».

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية لحماية المواطنين من الغلاء، حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن تكلفة الحزمة الجديدة 67 مليار جنيه، سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

وتضمنت الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، بجانب إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وتشمل المعاشات، وتصرف عتبارا من الشهر المقبل.

ووافقت الحكومة على رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، بجانب تقديم دعما ماليا للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة.

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي، إن ذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.