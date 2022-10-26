شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 26-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ، استقرار ملحوظ عند نفس مستويات فتح التداول على الذهب اليوم، وذلك بعد صعود الأسعار بحوالي 8 جنيهات، وسجل الذهب في مصر تذبذب واضح على مدار الأيام الماضية بين الارتفاع والهبوط بسبب اضطرابات في سوق الذهب عالميا وكذلك تغير في حجم العرض والطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 975 جنيها.

عيار 21 سجل 1138 جنيهات.

عيار 24 سجل 1300 جنيه.

الجنيه الذهب 9120 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أسعار الذهب اليوم بالمعاملات المسائية تسجل 1138 جنيها للجرام من العيار الرئيسي في سوق الذهب، إذ يعتبر الذهب عيار 21 في مصر هو العيار الذي يسجل مبيعات هي الأعلى في سوق الذهب بمصر، وتحرك الذهب عيار 21 بحوالي 8 جنيهات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 18

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاع لعيار 18 وهو العيار الثاني من حيث حجم مبيعات الذهب في مصر، وينتشر الذهب عيار 18 في المحافظات التي تشهد رواج في حركة السياحة، وبالمناطق السياحية وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بالتعاملات المسائية ما قيمته 975 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 .. ذهب السبائك

تشهد أسعار ذهب السبائك ، الذهب عيار 24 تسجيل مستويات مرتفعة تبلغ 1300 جنيها للجرام ، الأمر الذي ينعكس على أسعار سبائك الذهب في مصر، حيث يعتبر الذهب عيار 24 هو العيار المكون للسبائك في مصر، ويبلغ الذهب من هذا العيار مستويات قياسية مع صعود الطلب على السبائك بأوزانها المختلفة في مصر.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجل سعر الذهب الأربعاء 26 أكتوبر 2022، أعلى مستوى خلال أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي حدة سياسة رفع أسعار الفائدة بداية من ديسمبر2022، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% مسجلاً 1669.22 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% أيضاً إلى 1673.80 دولار للأونصة.

هبوط الدولار يؤثر على الذهب عالميًا

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع، ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر 2022.

سوق الذهب ينتظر بيانات اقتصادية

ويتحول التركيز الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر إعلانها غداً الخميس، تليها بيانات التضخم الأساسي الأميركي يوم الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، كما تتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس.

أسعار المعادن بعد صعود الذهب

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3% مسجلة 19.59 دولار للأونصة وقفز البلاتين 3.2% إلى 944 دولاراً للاونصة كما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1943.13 دولار.