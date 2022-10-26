شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات مصر": 5.5 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم ضمن فعاليات احتفالية «مصر والإمارات.. قلب واحد»، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، جلسة بعنوان «اتصالات مصر.. 15 عاماً من التواصل»، شارك فيها حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة «اتصالات مصر»، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذى لـ«اتصالات- الخدمات الرقمية للأفراد»، وأدارها دينا عبدالكريم.

وخلال كلمته أكد حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة «اتصالات مصر»: إن «ثقة العميل هى الهدف الأسمى للشركة، ليس لتحقيق رغبته فقط، بل تحقيق أكثر مما يتوقع، وقد استطعنا الحصول على ثقة العميل بالفعل». وأضاف خلال الجلسة: «أن شركات الاتصالات تقدم أكثر بكثير من الاتصال الهاتفي أو تبادل البيانات، فهناك مساهمة بتصميم الأنظمة الإلكترونية، وخصوصاً بالعاصمة الإدارية الجديدة». وأشار إلى أن «جائحة كورونا أظهرت قوة شركات الاتصالات بمصر».

كما لفت متولي إلى أن «شركة اتصالات مصر لم تجبر عملائها على تغير الشريحة مع دخول شبكات الجيل الرابع مصر، لأن الشركة كانت قد أعدت له بسنوات كثيرة»، موضحاً أن «التحول الرقمى بالنسبة لمصر أن يكون لديها قاعدة بيانات متكاملة، وهى ضمن أهم أهداف خطة 2030، وكذلك التوقيع الإلكترونى الذى أخذت الدولة بالبدء فى تنفيذه».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر إلى أن «اتصالات لتنمية المجتمع» استثمرت أكثر من ١٥٠ مليون جنيه في مجال الصحة خلال الفترة الماضية، وأن الموظفين يشعرون بالفخر كون شركتهم لديها دور مجتمعي. واختتم حديثه مؤكدا على أن مجموعة اتصالات موجودة في 16 بلد، وأن هناك أوجه تعاون وتكامل كبير بين مصر والإمارات على وجه الخصوص،

وكشف عن حجم استثمارات الشركة فى في مصر والتى تجاوزت 5.5 مليار جنيه في عام 2022 لتوسعة الشبكة.

من جانبه قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «&e الحياة»، إن «الإطلاق الرسمي للشركة في مصر تحديدا في مايو 2007 كان بمثابة الثمرة التي زرعتها الشركة في مصر كاستثمار من ضمن مجموعة الاستثمارات الخارجية الكبيرة لمجموعة اتصالات &e حول العالم»، وأضاف أن «حصة الشركات الإماراتية بوحدة الشركة في مصر تمثل 66% من إجمالي هيكل ملكية الشركة بجانب البريد المصري الذي تعكس مشاركته ثقة الجانبان بكفاءة الفريق الإماراتي»، مشيراً إلى أن :«الشركة من بين الأسرع نموًا على مستوى العالم في السوق المصري حيث جمعت مليون مشترك خلال 45 يوم فقط في عام 2007».

وأضاف الشامسي: «الشركة منذ أن تم إنشائها عام 1967 لديها أحدث التكنولوجيات الحديثة وتبحث وضع السوق باستمرار، وعندما لمست أن القطاع اقترب من مرحلة التشبع، أطلقت الاستراتيجية الجديدة في فبراير الماضي، بالتوازي مع وصول عدد العملاء إلى 160 مليون عميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وحدد أن: «عدد الفروع ونقاط البيع في مصر تحديدًا يبلغ نحو 100 نقطة بيع مباشرة، موضحًا أن التحول الرقمي أصبح الشغل الشاغل لجميع العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ركزت على القيمة المضافة التي ستقدمها الشركة عن طريق الخدمات المالية والتحول نحو شمول مالي أكبر عقب ما ظهر مع انتشار وباء كورونا من تحول في طبيعة المستهلكين فيما يخص تقنيات الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية عبر الإنترنت بشكل عام».

كما أكد أن: «تركيز الشركة في الوقت نفسه على المحتوى الترفيهي بشكل عام لذلك استحوذت الشركة عبر شركة رؤية الإمارات التابعة لمجموعة اتصالات &e و"القابضة "(ADQ)، على نسبة تقارب 57% من "ستارز بلاي أرابيا، لدعم نقل المحتوى الرفيهي للمشتركين حول العالم.

وأضاف: «بعد 15 سنة من الاستثمار في مصر وصلنا إلى قناعة بأن المستثمر الذي يستثمر في مصر الآن، لأن ما يُبنى في مصر يُبنى ليبقي مثل الأهرامات شامخة وباقية مهما حدث من متغيرات، وتحية لمصر وشعبها وتاريخها، والمجموعة تستهدف شراكات أكبر وخدمات من أجل تقديمها للشعب والاقتصاد المصري». وختم كلامه بالقول: «نحن أصبحنا منفتحين للتعامل مع جميع الشركات في كافة القطاعات التكنولوجية ومن الممكن إنشاء شركات جديدة بقطاعات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا صناعية وزراعية مع شركاء مصريين».