شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-10-2022.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.26%، والعرب على 17.95%، واستحوذت المؤسسات على 54.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 523.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 245.2 مليون جنيه، 375.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.043 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.16%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.337 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.96%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.880 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.69%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.805 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.642 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.